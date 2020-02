Was hält Daniela Büchner (42) vom Blankziehen ihrer Dschungelcamp-Kollegin? Vor wenigen Tagen überraschte Claudia Norberg (49) mit unerwarteten Schlagzeilen: Genau wie Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller (19) ließ auch sie für ein sexy Fotoshooting die Hüllen fallen! Kurz vor dem Shooting hockte Claudia allerdings noch im australischen Busch – und lernte dabei auch Daniela Büchner kennen, die dafür bekannt war, gerne mal mit den Mitbewohnern anzuecken. Was hält sie also von Claudias neuestem Model-Job?

Tatsächlich gehörte Claudia in dem TV-Format nie zu den Danni-Gegnern. Vielmehr hielt sie sich aus Auseinandersetzungen größtenteils komplett heraus. Offenbar sind die Damen am Lagerfeuer sogar richtige Freunde geworden – denn Danni meldete sich direkt zu den Fotos der Wendler-Ex zu Wort: "Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe Claudias Fotos gesehen. Bombe. Wahnsinnig, dass sie sich das traut mit 49 Jahren", schwärmte Danni nun in einer Video-Botschaft, die RTL zeigte. "Die Fotos sind super geworden, und ich finde, sie kann sich mit jedem vergleichen!"

Ob die Witwe von Jens Büchner (✝49) mit "jedem" etwa Laura Müller meint? Die 19-Jährige sorgte Anfang des Jahres für krasse Schlagzeilen: Sie posierte nackt für den Playboy und ziert sogar das Cover der Februar-Ausgabe des Erotikmagazins. Claudia zog hingegen lediglich für die RTL-Kameras blank.

ActionPress Daniela Büchner, Mai 2019

ActionPress Claudia Norberg im Oktober 2019

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin

