Diese Neuheit bei Germany's next Topmodel sorgt für ordentlich Zündstoff! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass zur zweiten Episode der Show noch drei Kandidatinnen zur Truppe stoßen, die zuvor nicht das Casting durchlaufen hatten. Für die Top 25, die sich ihr Ticket nach Costa Rica – der Drehort der neuen GNTM-Folge – hart erkämpfen mussten, ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Bei einem neuen Sendungs-Einblick sieht man schon jetzt: Ärger ist vorprogrammiert!

Einige ProSieben-Trailer zeigen erste Szenen aus der Episode, die am kommenden Donnerstag ausgestrahlt wird. Dort zu sehen: Die Teilnehmerinnen erfahren erst in Costa Rica von dem unerwünschten Modelzuwachs. Die Reaktionen sind eindeutig! "Wir sind gerade erst angekommen, jetzt kommt direkt schon so ein Battle", zeigt sich Sarah S. unbegeistert. Mitstreiterin Saskia gibt zu: "Ich war, ehrlich gesagt, geschockt." Und Julia P. kritisiert in Tränen aufgelöst: "Das ist voll unfair."

Für die drei Neuankömmlinge dürfte dieser Empfang nicht einfach sein. Maribel, Jacky und Valeria müssen nun beweisen, dass sie ihre Sondereintrittskarte in die Show auch wirklich verdienen.

Instagram / sarahsainabou Sarah S., GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / saskiamaechler Saskia Maechler, TV-Gesicht

Instagram / maribeltodt GNTM-Kandidatin Maribel

