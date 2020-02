Da ging wohl der Kampfgeist mit Tim Mälzer (49) durch! Zusammen mit Kumpel Sasha ging der TV-Koch am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal bei "Alles aus Freundschaft – die Mälzer & Sasha Show" an den Start. Nach ihrem Sieg in der ersten Folge wollten die beiden auch dieses Mal alles geben. Doch als sie nach und nach zurückfielen, platzte Tim der Kragen – die Folge: Er legte sich unter anderem mit einem der Studiogäste an.

Beim siebten Spiel sollten er und sein Buddy Klötze aufeinanderstapeln! Dabei hatten die beiden eine Runde für sich entscheiden können und auch ihre Gegner hatten eine Runde gewonnen. Moderator Steffen Hallaschka (48) erklärte daraufhin das Match für unentschieden – sehr zum Ärger von Tim. Der argumentierte: Insgesamt hätten Sasha und er mehr Steine gestapelt als die Konkurrenz. Für seine Beschwerde kassierte er Buh-Rufe aus dem Publikum. Und das brachte den Kitchen Impossible-Star endgültig auf die Palme: "Digga, dann stell DU dich doch selber hier hin! Es geht um 100 000 Euro! Da darf man das Ganze mal ein bisschen ernst nehmen, ne?!", schimpfte er.

Steffen bot ihm zwar an, noch einen Durchgang zu machen. Doch das war dem 49-Jährigen auch nicht recht: "Also Mitleid ist das Schlimmste." Letztendlich waren Sasha und er dann chancenlos und mussten sich geschlagen geben. Und die Siegprämie von 100.000 Euro ging an ihre Rivalen.

TVNOW / Thomas Pritschet Sasha und Tim Mälzer im Dezember 2019

TVNOW / Hendrik Lüders Sasha und Tim Mälzer bei "Alles auf Freundschaft"

TVNOW / Hendrik Lüders Sasha und Tim Mälzer

