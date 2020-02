Seit Silvester sorgt Lady Gaga (33) mit ihrem Liebesleben wieder für Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen wurde die Sängerin nämlich knutschend mit einem Unbekannten gesichtet. Jetzt wurden die beiden wieder bei einer wilden Knutscherei in einem Hotel in Miami abgelichtet – und mittlerweile ist auch klar, wer ihr den Kopf verdreht hat: Unternehmer Michael Polansky. Wie ernst die Beziehung der beiden schon ist, beweist Lady Gaga jetzt höchstpersönlich: Sie bestätigt ihre neue Liebe mit einem Pärchen-Pic!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige jetzt einen verschmusten Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Darauf sitzt sie auf seinem Schoß, während er sie im Arm hält und verliebt anschaut. Von den Schmetterlingen in ihrem Bauch berichtet die "Bad Romance"-Interpretin ihren Fans – oder ihren kleinen Monstern, wie sie sie nennt – in ihrem Post allerdings noch nicht. Sie schrieb zu dem Kuschelbild lediglich: "Wir hatten so viel Spaß in Miami. Viel Liebe an all meine kleinen Monster und Fans, ihr seid die Besten!"

Auch Lady Gagas Familie konnte Michael offenbar schon um den Finger wickeln. Bei ihrem Konzert in Miami unterhielt er sich jedenfalls ganz entspannt mit ihrer Mutter Cynthia. Hättet ihr mit Lady Gagas Pärchen-Post gerechnet? Stimmt ab!

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky

Anzeige

Getty Images Sängerin Lady Gaga

Anzeige

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky in Miami, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de