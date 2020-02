Selma Blair (47) ist eine echte Kämpferin! Ende 2018 gab die Schauspielerin öffentlich bekannt, dass bei ihr Multiple Sklerose, eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, diagnostiziert worden sei. Mit ihrem Schicksal geht die Hollywood-Schauspielerin seitdem offenbar sehr tapfer um. Aktuelle Bilder dokumentieren jedoch, dass die Krankheit ihre Bewegungsfreiheit bereits beeinträchtigt. Ihr Freund David Lyons musste Selma bei einem Spaziergang am vergangenen Wochenende stützen.

Mehrere Paparazzi-Fotos zeigen die 47-Jährige, ihren Partner und ihren Sohn Arthur Saint Bleick (8) bei einem Ausflug in Los Angeles. Während der Achtjährige mit einem City-Roller vorweg braust, hat seine Mama anscheinend Mühe, hinterherzukommen. Sie klammert sich an Davids Hand fest und geht deutlich gekrümmt. Offenbar hatte Selma wieder einen MS-Schub und daher Schmerzen bei Bewegungen.

Trotz aller Beschwerden will die Leinwand-Schönheit weiter für ihren Sohn da sein. "Als Mutter – ob stark oder nicht so stark – hoffe ich, dass ich mit diesem Kind zusammen sein kann, wenn es mich braucht oder will", schrieb sie zu einem gemeinsamen Social-Media-Kuschelfoto mit Arthur.

Backgrid /ActionPress David Lyons, Selma Blair und Arthur Saint Bleick

David Rohmer/X17online.com / ActionPress David Lyons und seine Freundin Selma Blair

Instagram / selmablair Selma Blair und Arthur Saint Bleick

