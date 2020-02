Sarah Harrison (28) stellt ihren kleinen Babybauch zur Schau! Am vergangenen Wochenende verkündeten die Influencerin und ihr Mann Dominic (28) eine erfreuliche Nachricht: Ihre Tochter Mia Rose (2) bekommt bald ein Geschwisterchen. Das Paar habe erst seit Kurzem auf Verhütungsmittel verzichtet und viel schneller als erwartet sei die Blondine wieder schwanger geworden. Mittlerweile ist auch schon eine Wölbung an Sarahs Bauch sichtbar. Die ersten Rundungen ihrer Schwangerschaft präsentiert Sarah jetzt in einem Bade-Outfit.

Weil Domi noch das Super Bowl-Finale mit seinen Kumpels angesehen hat, genießen die 28-Jährige und ihr erstes Kind bereits ohne Papa ihren Wellness-Urlaub in Ischgl. Auf dem Weg zum Pool zeigt Sarah ihren Fans die ersten Anzeichen des baldigen Nachwuchses. In einem hellblauen Badeanzug mit Blümchen-Muster reibt sich die Beauty den Bauch. Mia hat offenbar noch wenig Interesse an dem zukünftigen Familienmitglied. Im Hintergrund tollt sie mit ihrem Spielzeug herum.

Einen Wunsch für das Geschlecht ihres Geschwister-Kindes hat der Blondschopf nach der Baby-Verkündung aber schon geäußert. "Bruder!", antwortet Mia kurz und knapp auf die Frage ihrer Mama, was sie lieber hätte. Auch gegen eine Schwester hat sie im weiteren Verlauf des YouTube-Clips nichts einzuwenden.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Influencerin Sarah Harrison

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison im Januar 2020

