Germany's next Topmodel hat bis heute bereits 14 offiziell gekürten Siegerinnen zu Ruhm und Erfolg verholfen. Jetzt sucht Heidi Klum (46) zum mittlerweile 15. Mal Deutschlands bestes Nachwuchsmodel. Heute Abend geht es für die Show-Chefin und ihre auserwählten Kandidatinnen in die nächste Runde – und zwar nach Costa Rica. Wer es am Ende aufs Siegertreppchen schaffen wird, ist derzeit unklar. Es bleibt also noch eine Weile spannend. Doch was sagt ihr rückblickend auf die bisherigen 14 Staffeln: Welche Erstplatzierte ist bis heute eure absolute Favoritin?

Lena Gercke (31) gewann mit 18 Jahren die erste Staffel des Casting-Formats und hat sich etabliert: Sie ist bis heute extrem erfolgreich im Model- und Fernsehbusiness. In ihre Fußstapfen traten in den folgenden Jahren viele weitere Laufstegschönheiten: Barbara Meier (33) wird mit ihrer flammend roten Mähne bis heute gerne von Fotografen und Publikum gesehen. Für Sara Nuru (30) ging 2009 der Traum von der GNTM-Krone in Erfüllung – und fünf Jahre später wurde der Sieg für Stefanie Giesinger (23) zum Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere.

Vor zwei Jahren setzte sich Toni Dreher (20) gegen ihre Mitstreiterin Julianna Townsend durch – und nun stellt sich die große Frage, wer sich hinter Simone Kowalski (22) in die Sieger-Reihe einordnen darf. Die Niedersächsin hatte es trotz etlicher Tränen-Ausbrüche und Reibereien mit ihren Konkurrentinnen an die Spitze geschafft. Welche der bisherigen 14 Schönheiten würdet ihr auch heute noch zur Siegerin wählen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Barbara Meier 2019 in Baden-Baden

Getty Images Stefanie Giesinger 2019 in Paris

Florian Ebener/Getty Images Julianna, Heidi Klum und Toni im GNTM-Finale

