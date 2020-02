Sein erster Kuss mit Jennifer Lange (26) hat Andrej Mangold (33) damals tief berührt! In der neuesten Folge von Der Bachelor mussten die Fans auf einen emotionalen Ersten-Kuss-Moment verzichten. Kandidatin Linda Reschke ließ Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) abblitzen. Da war der Bachelor in der vergangenen Staffel deutlich erfolgreicher: Eine Stunde nach seinem Kuss mit Jenny musste Andrej immer noch vor lauter Glück weinen.

Auf Instagram teilte der ehemalige TV-Junggeselle einen Ausschnitt aus der vergangenen Bachelor-Staffel – in dieser Szene hat er seine Siegerin und große Liebe Jenny zum ersten Mal geküsst. Für den 33-Jährigen immer noch ein unbeschreiblicher Augenblick: "Ein so magischer Moment, den ich niemals vergessen werde. Und Leute, was ihr nicht wisst, ist, dass das Interview dazu ungefähr eine Stunde später aufgezeichnet wurde und ich immer noch am Weinen war, weil meine Gefühle mich so überwältigt haben!"

Für Andrej ist und bleibt der Fernsehkuss mit seiner Liebsten etwas ganz Besonderes. Dass sein Nachfolger gleich mit mehreren Mädels knutscht, kann der ehemalige Basketballprofi nicht verstehen. Sebastian ist immerhin schon mit vier Kandidatinnen auf Tuchfühlung gegangen. "Ich bin schockiert, Katastrophe, wirklich. Ich kann das nicht ernst nehmen!", ärgerte Andrej sich im Netz über so viele Zungenspiele.

TVNOW Linda Reschke und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor" 2020

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2019

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jenny Lange

Hättet ihr gedacht, dass Andrej der Kuss so nah ging? 1341 Stimmen 846 Ja, so schätze ich ihn auch ein. 495 Nein, das hätte ich nicht erwartet.



