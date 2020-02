Haben Niklas Schröder (31) und seine Frau Jessica (25) im Traumurlaub etwa noch einmal geheiratet? Vor rund fünf Monaten gaben sich die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Mit Promiflash sprachen die beiden schon damals darüber, dass im kleinem Rahmen vor paradiesischer Kulisse noch einmal Hochzeit feiern wollen. Nun haben Nik und Jessi Fotos von ihrem Thailand-Trip gepostet – für die die Ex-Bachelor-Beauty wieder in eines ihrer zwei Brautkleider geschlüpft ist!

In ihrer Party-Robe posiert Jessi mit ihrem Mann vor einem Pool auf der Insel Phuket. Während sie fast eins zu eins wie am Tag der Hochzeit aussieht, ist Nik in seiner Urlaubs-Kluft geblieben: weißes T-Shirt und lockere Haremshose. "Jeder Tag mit dir ist ein neues 'Ja, ich will'", schrieb er zu einer der Aufnahmen auf Instagram. Für viele Fans ein klares Indiz, dass die beiden ihr Ehegelübde auf thailändischem Boden erneuert haben. Gegenüber Promiflash stellt Nik jedoch klar: "Wir haben uns nicht noch mal trauen lassen. Das würden und wollen wir nicht ohne unsere Familien machen."

Doch warum hat Jessica ihr weißes Kleid mit auf die lange Reise genommen? "Sie hatte schon immer den Traum, ein schönes Bild mit Brautkleid in der Sonne aufzunehmen. Thailand hat sich da angeboten. Wir waren in Bangkok, Ko Samui und Phuket und überall haben wir geschaut, wo man ein schönes Bild machen könnte. Es wurde dann Phuket in der Poolvilla", erklärte der Tattoo-Fan die romantischen Schnappschüsse. Eine zweite Trauung sei übrigens noch dieses Jahr geplant. "Wo und wann, müssen wir noch schauen", schloss Nik ab.

