Diese Outfits bleiben im Gedächtnis! Bei ihrer "Open Book"-Tour ist Jessica Simpson (39) alles andere als schlicht unterwegs. Die "These Boots Are Made for Walkin"-Interpretin hat mit der Veröffentlichung ihres Buches in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt: Missbrauch, Alkohol-Sucht und die Scheidung ihrer Eltern werden in der Biografie thematisiert. Die Looks der Fashion-Designerin auf ihrer Promo-Tour sprechen dagegen eher eine fröhlichere Sprache.

Komplett in Pink! Jessica Simpson rockt New York. In stilechter "Elle Woods"-Aufmache erschien die Blondine zum Pressetermin von Buzzfeed. Trenchcoat, Schlaghose, Sonnenbrille und Tasche: Bei dieser Kombi war wirklich alles pink. So viel Farbe im tristen Februar-Wetter von New York sorgte für gute Laune!

Bereits einige Tage später lichteten Paparazzi die Stil-Ikone in einem roten Ganzkörper-Kleid in Schlangenleder-Optik ab. Kombiniert mit roter Sonnenbrille, schwarzer Lederjacke, und dazu passenden roten Stiefeln, war auch diese Erscheinung alles andere als schlicht.

Ton-in-Ton-Looks scheinen es Jessica angetan zu haben – beim nächsten Termin war die 39-Jährige in eine komplett rote Robe geschlüpft. Für die Talkshow "The View" entschied sie sich für einen roten Zwei-Teiler. Dazu trug sie silberne High-Heels.

Etwas weniger gewagt, aber eindeutig nicht weniger schick, posierte die Sängerin auf diesem Bild für die wartende Presse. Vor ihrem TV-Auftritt beim Sender ABC verzauberte sie die Fotografen mit einer Aufmache aus schwarzer Schlaghose mit Leo-Bluse und Strick-Weste. Dazu passend eine Louis-Vuitton-Handtasche. Dienen die gewagten und farbenfrohen Stylings der einstigen "Newlyweds"-Darstellerin etwa der Promo ihres neuen Buches?

Denn das ist momentan in aller Munde. Ehrlich wie noch nie plaudert die Dreifach-Mama und Ehefrau von Eric Johnson (40) über ihre bewegte Vergangenheit. Das sollte Ex-Mann Nick Lachey (46) weniger gut gefallen, denn auch er nimmt einen Teil im Buch ein, bei dem er nicht ganz so gut wegkommt.

MEGA Jessica Simpson bei ihrer Open Book-Tour 2020

Anzeige

MEGA Jessica Simpson bei ihrer Open Book-Tour 2020

Anzeige

MEGA Jessica Simpson bei ihrer Open Book-Tour 2020

Anzeige

MEGA Jessica Simpson bei ihrer Open Book-Tour 2020

Getty Images Nick Lachey und Jessica Simpson 2005 in Miami

Getty Images Jessica Simpson und Nick Lachey 2005 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de