Daria Cupachin steht zu ihren kleinen Makeln! Die Hamburgerin ist Teil der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel. Wer bei der Sendung mitmacht, muss auch vor laufender Kamera Interviews geben. Genau diese gefilmten Gesprächssituationen sind für Daria aber immer wieder ein Grund zur Aufregung: Das Nachwuchsmodel gab bereits vor der Show zu, dass es stottert. Doch warum hat Daria in manchen Momenten Probleme mit dem Redefluss und in anderen nicht?

"Die meisten werden sich wahrscheinlich ein bisschen verarscht vorkommen, weil ich in diesem Interview auf ProSieben recht viel stottere und jetzt auf einmal gar nicht", sorgt sich Daria auf Instagram und klärt ihre Follower auf, um Missverständnissen vorzubeugen. In Situationen, die ungewohnt für sie seien, habe sie häufiger mit dem Stottern zu kämpfen. Wenn sie Fernseh-Interviews gebe, vor vielen Menschen und über persönliche Themen spreche, sorge dies bei ihr für Anspannung. "Ich stottere nur noch, wenn ich aufgeregt bin", erklärt Daria weiter.

Dass sie überhaupt stottere, rühre von einem früheren Trauma: Mit etwa drei Jahren war Daria bei der Renovierung ihres Elternhauses dabei – und damals sei ihrer Mutter Kleister in eine Steckdose gelaufen, was zu einer Explosion führte. "Es war auf einmal alles dunkel und dieser Rauch und alles hat mich sehr erschrocken und seitdem stottere ich eigentlich", erklärte Daria gegenüber ProSieben.

Instagram / dariacupachin GNTM-Kandidatin Daria

Instagram / dariacupachin Daria, GNTM-Teilnehmerin 2020

Instagram / dariacupachin Daria, Model und TV-Gesicht

