Micaela Schäfer (36) hat sich für ihre Schönheitsideale in der Vergangenheit schon mehrmals unters Messer gelegt. Sogar einen Sixpack hat sich das Erotik-Sternchen vor knapp drei Jahren auf dem Operationstisch verpassen lassen. Da ihr Gesichtsfältchen ziemlich auf die Nerven gehen, hat Mica sich jetzt für ein sogenanntes Vampir-Lifting entschieden. Doch warum sind ihr Äußerlichkeiten eigentlich so wichtig? In einem Interview mit Promiflash verrät sie: Ohne Beauty-Eingriffe hätte sie in der Erotik-Branche keine Chance mehr.

"Ich will nicht wie 36 aussehen und gerade meine Branche ist da knallhart", erklärt das Nacktmodel vor der Eigenblut-Behandlung bei Dr. Murat Dağdelen in Düsseldorf. Vor dem Älterwerden selbst habe das Werbegesicht der Erotikmesse Venus zwar keine Angst, ihr Körper sei aber Micaelas Kapital und müsse dementsprechend aussehen. Bisher habe noch niemand ihr erfolgreiches Geschäftsmodell kopiert und das solle auch in Zukunft so bleiben. "Es ist nur Platz für eine Nacktschnecke", lacht sie und freut sich, dank der Hautverjüngungs-Methode ein paar Jahre frischer zu wirken.

Nicht nur Micaela schwört auf die neue Art der Faltenbekämpfung. Auch internationale Stars wie Kim Kardashian (39) haben sich bereits das mit Thrombozyten angereicherte Plasma aus dem eigenen Blut unter die Haut spritzen lassen. "Ich sag' immer, was Kim Kardashian macht, ist gut. Die Frau sieht bombe aus und ich will auch so aussehen", plaudert die 36-Jährige in der Praxis ebenfalls aus.

Promiflash Micaela Schäfer im Promiflash-Interview

Anzeige

Promiflash Micaela Schäfer und Dr. Murat Dağdelen beim Vampir-Lifting

Anzeige

Promiflash Micaela Schäfer nach ihrem Vampir-Lifting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de