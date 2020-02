Die 15. Staffel von Germany's next Topmodel ist aktuell in vollem Gange. Am Donnerstag lief die zweite Episode der erfolgreichen Castingshow für Nachwuchsmodels. Die Kandidatinnen befanden sich gerade in Costa Rica und wurden bei tropischen Temperaturen abgelichtet. Dass das Format nicht live gesendet wird, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie weit die Dreharbeiten und der Zeitpunkt der Ausstrahlung tatsächlich auseinanderliegen, war bislang nicht bekannt. Promiflash bringt nun Licht ins Dunkel!

Die zweite GNTM-Folge in Costa Rica wurde am 6. Februar 2020 ausgestrahlt. Gedreht wurde offenbar schon Anfang November 2019. Zwischen dem 4. und dem 7. November postete Jury-Chefin Heidi Klum (46) acht Bilder und Videos auf Instagram, die sie eindeutig bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" zeigen. Erstens befand sich die Modelmama zu diesem Zeitpunkt in Costa Rica, zweitens trug sie dieselben Kleider wie in der gestrigen Episode. Drittens hatte sie einen Beitrag mit dem Hashtag #germanysnexttopmodel2020 versehen.

Auch Stella Maxwell (29), die Gastjurorin der zweiten Folge, veröffentlichte am 6. November 2019 Fotos von sich im Strand-Look, die sie mit "Ciao Costa Rica" betitelte. Der Dreh und die Ausstrahlung des Formats scheinen somit ziemlich genau drei Monate auseinander zu liegen.

