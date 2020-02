Damit ist der diesjährige Cast komplett! Während bereits vor wenigen Wochen die Promis bekannt gegeben wurden, die in der 13. Staffel von Let's Dance ihr Können unter Beweis stellen wollen, folgten nun auch endlich die Namen der Profitänzer. Neben zwei neuen Coaches sind natürlich auch alte Hasen am Start. Dazu gehört unter anderem Zuschauerliebling Isabel Edvardsson (37), die trotz Mama-Alltag in diesem Jahr das Parkett rocken wird.

"Here we go! 'Let's Dance' 2020 und ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein", gibt die gebürtige Schwedin voller Vorfreude auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Ihre erste Staffel tanzte sie bereits im Jahr 2006, legte zwischendurch aber auch immer mal wieder eine Pause ein und trat nicht in der Show an. 2017 musste Isabel die Sendung sogar frühzeitig verlassen, allerdings aus einem schönen Grund: Sie plauderte live im TV aus, schwanger zu sein und erklärte, deshalb erst einmal kürzer treten zu müssen. Mittlerweile ist Isabels Sohnemann Mika auf der Welt und seine Mama zurück auf dem Parkett – doch wie will die 37-Jährige Sendung und Familienalltag wuppen?

Isabel ist sich durchaus bewusst, dass es kein Kinderspiel sein wird, Karriere und Kind unter einen Hut zu bringen. Dennoch will sie die Herausforderung nach ihrem Comeback im vergangenen Jahr auch 2020 wieder annehmen. "Mit meiner Familie ist es nicht einfach zu organisieren, aber mein Sohn kann bei mir sein. Ich bin sehr glücklich, dass ich zusagen konnte und bin jetzt voller Vorfreude", verrät Isabel abschließend.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson im Gym

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson im Mai 2019 in Köln

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson mit ihrem Sohn Mika

