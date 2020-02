Joe Jonas (30) zeigt sich von seiner kreativen Seite! 2005 gründete der Sänger zusammen mit seinen beiden Brüdern Kevin (32) und Nick (27) die Band Jonas Brothers. 2008 gelang den Geschwistern mit ihrer "Camp Rock"-Single der internationale Durchbruch. Seitdem wird der Musiker auch in seiner Freizeit regelmäßig von Kameras verfolgt. Auf neuen Paparazzi-Bildern überraschte der "Sucker"-Interpret die Fotografen: Er täuschte mit seinem Oberteil ein zweites Gesicht vor!

Die Aufnahmen zeigen den Künstler auf dem Weg zum Abendessen mit seiner Frau Sophie Turner (23) in einem Londoner Hotel. Dabei trug er nicht einfach nur einen normalen Pullover – das Kleidungsstück konnte noch viel mehr: Sobald die Linse auf Joe gerichtet wurde, zog sich der 30-Jährige das Sweatshirt über den Kopf und es erschien ein aufgedrucktes Gesicht mit einem strahlenden Lächeln. Über diesen cleveren Einfall musste das Mitglied des Brüder-Trios sogar selbst schmunzeln.

An die Foto-Knipserei sollte sich Joe aber langsam gewöhnen – immerhin ist seine Boyband beliebter denn je: Nach ihrem Mega-Erfolg in den Charts bekommen die Jungs jetzt sogar ein eigenes Live-Programm in Las Vegas! "Vom ersten bis zum 18. April", teilten sie stolz via Twitter ihrer Community mit.

Splash News Joe Jonas mit seiner Frau Sophie Turner, Februar 2020

Splash News Joe Jonas im Februar 2020

Getty Images Die Jonas Brothers im Januar 2020

