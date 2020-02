Justin Bieber (25) war ein regelrechter Farbklecks in New York City! Der Sänger steht mit seinem neuen Album "Changes" in den Startlöchern – die Platte soll schon zum Valentinstag erscheinen. Deshalb nutzt er auch jede Gelegenheit, um Promo dafür zu machen. Nach einem Auftritt in der Show von Ellen DeGeneres (62) besucht der Kanadier demnächst Saturday Night Live und wird dort auch performen. Auf dem Weg ins Studio wurden seine Frau Hailey (23) und er natürlich von Paparazzi entdeckt: Der Blondschopf war in seinem knallbunten Outfit nämlich gar nicht zu übersehen!

Justin trug nicht zum ersten Mal einen neonpinken Hoodie und eine dazu passende Jogginghose seines eigenen Labels Drew. Dazu kombinierte er im nasskalten Big Apple eine Vintage-Bomberjacke in auffälligem Violett – eine derartige Farb-Kombi fiel in der grauen Großstadt natürlich auf. Das Outfit rundete er mit einer schwarzen Cap und einer sportlichen Sonnenbrille ab – und war so trotzdem ein klein wenig inkognito. Hailey tat es ihm gleich, trug allerdings Oversize-Jeans und einen langen schwarzen Ledermantel dazu. Zusammen gingen die beiden zu den Proben für die Comedy-Show.

Mit der schönen lila Jacke von Justin hatte es aber auch noch etwas Besonderes auf sich: Es handelte sich um eine Jacke der Los Angeles Lakers – eben jener Basketballmannschaft, für die der kürzlich tödlich verunglückte Kobe Bryant (✝41) bis 2016 insgesamt 20 Jahre lang spielte. Dass der Tod des Sportlers nicht spurlos an dem Chartstürmer vorbeiging, zeigte Justin schon, als er sein Instagram-Profilbild in ein violettes Herz mit einer 24 änderte – Kobes Spielernummer.

Splash News Justin und Hailey Bieber in New York City

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

Splash News Justin Bieber in New York City im Februar 2020

