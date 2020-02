Was für ein ausgefallener Auftritt von Katy Perry (35)! Die Sängerin ist bekannt für ihren ungewöhnlichen Klamottengeschmack – die Musikerin mag es gerne schräg, schrill, bunt und außergewöhnlich! So feierte sie beispielsweise als riesiger Burger verkleidet auf der After-Party der Met Gala, trug auf der Bühne ein Mini-Karussell um ihren Körper oder performte als menschliche Discokugel. Doch nicht nur bei öffentlichen Events präsentiert Katy ihren besonderen Look – auch bei privaten Terminen setzt sie auf besonderes Styling. Aktuell zeigt sie ihre Liebe für grelle Töne!

Am Montagabend besuchte die Blondine mit Freunden das Musical "& Juliet" in London – und legte dabei einen besonders theatralischen Look hin! Denn die Partnerin von Orlando Bloom (43) betrat das Shaftesbury Theater in einem überdimensionalen grell-pinken Mantel. Der dreistufige, ausladende und schimmernde Satin-Stoff mit vielen Volants ließ die 35-Jährige wie eine luftige Nascherei wirken. Was die Beauty unter dem Umhang trug, ist nur zu erahnen – es blitzte ein eng anliegender gleichfarbiger Rock hervor.

Für Katy ist Fashion eine besondere Art, um sich auszudrücken. 2017 verriet sie im Vogue-Interview: "Mode ist nur eine Sprache. Es ist wie das Erzählen von Geschichten." Wie gefällt euch das neuste Mode-Statement der "Roar"-Interpretin? Stimmt in der Umfrage ab!

