Na, diese DSDS-Kandidatin werden einige Soap-Fans kennen! Die 24-jährige Isabell Heck verkörperte über ein halbes Jahr die weltoffene Annika in der Serie Köln 50667. Doch die gebürtige Gernacherin kann nicht nur gut schauspielern – sondern hat auch eine große Passion für die Musik! 2015 versuchte sie bereits ihr Glück bei DSDS und schaffte es sogar in den Recall, verließ dann aber freiwillig das Format. Jetzt will es die Beauty noch einmal wissen – doch kam ihr Gesang bei der Jury an?

Isabell versuchte ihr Glück mit ihrer Interpretation von Meghan Trainors (26) Hit "No Excuses". Obwohl auch mal der ein oder andere Ton daneben ging, begeisterte sie die Juroren mit ihrem Auftritt! "Du hast eine Grundpersönlichkeit, du bist stark und das zeigst du auch", zeigte sich Oana Nechiti (31) erfreut. Auch Pietro Lombardi (27) und Dieter Bohlen (66) gaben dem Ex-Soapie ein "Ja". "Vielleicht bist du nicht die größte Sängerin, aber du verkaufst es sehr gut. Du siehst auch echt gut aus", lautete das Urteil des Pop-Titan. Lediglich Soul-Legende Xavier Naidoo (48) war nicht überzeugt von der Leistung der Brünetten: "Ich brauche mehr Stimme von dir." Dennoch – dank der anderen Jury-Stimmen erhielt Isabell den begehrten Recall-Zettel!

Support bekam Isabell beim Casting unter anderem von einem ebenfalls bekannten Gesicht. Ihr ehemaliger "Köln 50667"-Kollege Christoph Oberheide, der als Jan Bremer in der Serie zu sehen ist, begleitete sie und feuerte sie an! Wie hat euch Isabells Auftritt gefallen?

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Isabell Heck

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Christoph Oberheide in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de