Evelyn Burdecki (31) steht offen zu ihren kleinen Fashion-Tricks! Am Montagabend besuchte die Ex-Dschungelcamp-Königin die Lambertz Monday Night in Köln. Auf dem roten Teppich machte sie in einem sexy Glitzerkleid eine gute Figur und posierte gekonnt für die Fotografen. Dann lüftete sie plötzlich ihren Rock und gewährte freie Sicht auf eine schwarze Radlerhose, die sie unter ihrer Robe trug. Daran störte sich die Blondine offenbar keineswegs und plauderte sogar gerne über ihr modisches Hilfsmittel!

Promiflash traf Evelyn bei dem Event und sie erzählte im Interview: "Als Frau hat man immer Beauty-Fashion-Tricks und wenn es eine Radler ist oder ein Bauch-weg-Höschen oder ein Cellulite-Höschen, einfach alles anziehen." Für sie sei es kein Problem, ein bisschen zu tricksen. Wenn ein Mann sich erst einmal verliebt habe, seien die Mogeleien sowieso überflüssig: "Ich meine, wenn der Mann deiner Träume dich irgendwann findet, [...] dann sieht der das sowieso, aber anfangs datet man ja den Mann und dann verliebt er sich irgendwann und ich glaube, wenn er dann verliebt ist, dann ist ihm das auch egal."

Evelyn habe schon seit Jahren kleine Dellen an ihrem Körper: "Ich habe ganz viel, ich habe das von meiner Mutter geerbt. Selbst wenn ich richtig dünn wäre oder bin, [...] habe ich Cellulite. Ich glaube, das ist alles geerbt."

Bucco,Herbert / ActionPress Evelyn Burdecki bei der Lambertz Monday Night in Köln, 2020

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki und Günther Jauch im Dezember 2019

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Evelyn Burdecki im Januar 2020 in Berlin

Anzeige

Wendet ihr auch solche Tricks an? Ja, natürlich! Nein, ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de