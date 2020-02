Wer musste in Folge sechs von The Biggest Loser seine Koffer packen? In der vergangenen Woche hat es Nico aus Team Blau erwischt. Zusammen mit Anthony stand er auf der Abschussliste. Auch in dieser Folge mussten die Kandidaten aus Team Blau um den Verbleib in der Show bangen. Schließlich traf es Werner, für den die Zeit im Abnehm-Camp nun vorbei ist.

Auch in dieser Folge mussten die Kandidaten wieder in Teams gegeneinander antreten. Die Gruppe, die insgesamt mehr abgenommen hat, ist automatisch eine Runde weiter. Das war dieses Mal Team Rot von Coach Petra Arvela. Insgesamt haben die Teilnehmer aus ihrer Gruppe im Durchschnitt 2,28 Prozent an Gewicht verloren. Durch den Gewinn der Challenge konnten sie sich zusätzlich einen Bonus von drei Kilo erspielen und ihr Gesamtergebnis auf 2,62 Prozent aufbessern. Team Blau mit Coach Ramin Abtin (47) konnte den Wert nicht knacken und verlor das Duell – sie mussten zittern. Im Vergleich zu ihren fünf Teamkollegen, haben Sasha und Werner prozentual am wenigsten abgenommen. Sie standen somit auf der Nominierungsliste und konnten von ihren Mitstreitern aus der Show rausgewählt werden. Am Ende haben sich die anderen gegen Werner entschieden, der nur 1,87 Prozent seines Körpergewichts verloren hatte.

Werners Konkurrenten ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Anthony meinte: "Werner, die Disziplin, die du hier an den Tag gelegt hast – ich bin mir sicher, dass du das auch zuhause weiter schaffst." Werner hatte aber schon mit seinem Auszug gerechnet – er sei jedoch stolz, weil er nicht damit gerechnet habe, es so weit zu schaffen.

"The Biggest Loser" - immer sonntags, um 17.30 Uhr in Sat.1

Team Rot und Team Blau bei "The Biggest Loser"

Werner bei "The Biggest Loser" 2020

Team Blau bei "The Biggest Loser"

