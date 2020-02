Jetzt ist es amtlich! Die Profitänzer der neuen Auflage des Showhits "Let's Dance" stehen fest. Dabei wird dieses Jahr ein uns allen bekanntes Gesicht über den Bildschirm flimmern: Andrzej Cibis (32) tanzt wieder mit! Dafür tauscht er seine eigentliche Tanzpartnerin und Ehefrau Victoria Kleinfelder auch dieses Mal gegen einen prominenten Hobbytänzer aus. Nach zwei Jahren Pause darf er jetzt endlich wieder das Tanzbein für RTL schwingen!

In der Jubiläumsstaffel 2017 war er zuletzt an der Seite von AWZ-Star Cheyenne Pahde (25) zu sehen – dabei belegte das Duo den achten Platz. Seitdem hat er seine Tanzshow-Familie aber nie wirklich verlassen. Letztes Jahr ging er auf große Live-Tour und nahm außerdem am Special "Let's Dance – die große Profi-Challenge" als Tanzpartner von Katja Kalugina (26) teil. Auf Instagram verkündete der Stuttgarter nun, wie glücklich er sei, wieder mit von der Partie zu sein. "Es ist offiziell, ich bin wieder dabei! Ich freue mich sehr auf die 13. Staffel, alle Profitänzerkolleginnen und -kollegen und die Promis", schreibt er zu einem Foto, auf dem er freudestrahlend seine Tanzschuhe zeigt.

Darüber hinaus wird es auch zwei Neuzugänge geben, die schon bald versuchen werden, den 14 Promis einen flotten Hüftschwung beizubringen. Die beiden neuen Sportler heißen: Alona Uehlin (30) und Nikita Kuzmin (22). Welcher Star welchen Tanzpartner bekommt, wird am 21. Februar in der großen Show zum Kennenlernen entschieden.

Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis mit seiner Frau Victoria Kleinfelder in Neustadt im August 2019

Getty Images Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis bei der 2. Show von "Let's Dance" in Köln, März 2017

Getty Images Cheyenne Pahde und Andrzej Cibis bei der 5. Show von "Let's Dance" in Köln, April 2017

