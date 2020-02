Na, wo die Kleine das wohl aufgeschnappt hat? Erst vor wenigen Tagen feierte Stormi Webster (2) ihren zweiten Geburtstag. Und das natürlich im ganz großen Stil: Anlässlich ihres Ehrentages schmiss Mama Kylie Jenner (22) wie im Jahr zuvor eine Party der Extraklasse. Die Clips der Mega-Sause gingen um die Welt – werden jetzt allerdings fast zur Nebensache. Denn aktuell macht ein anderes Video der Zweijährigen die Runde, das die Fans gehörig zum Schmunzeln bringt.

Auf Instagram teilt die Unternehmerin regelmäßig Einblicke in ihren turbulenten Alltag als Mama – und "Mama" ist in diesem Fall ein gutes Stichwort! Denn offensichtlich hat sich Stormi angewöhnt, ihre berühmte Mutter beim Vornamen zu nennen. Das zeigt nun eine zuckersüße Aufnahme in der Story der 22-Jährigen. "Hi Kylie", hört man den Promi-Spross in dem Clip rufen – und Kylie? Die kann selbst kaum glauben, was ihr Mädchen da sagt. "Das ist nicht mein Name, mein Name ist Mommy", erwidert Kylie und entfacht damit eine putzige "Diskussion". Frechdachs Stormi denkt nämlich gar nicht daran, aufzuhören. Sie ruft immer wieder: "Hi Kylie". Unterbrochen wird sie dabei von entsetzten "Neins" ihrer Mutter, der das offenbar so gar nicht gefällt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stormi die Herzen der Fans höherschlagen lässt: Erst kürzlich stellte sie einen putzigen Schnappschuss online, auf dem die Kleine eine Schnute zieht und damit die Follower erfreut.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Italien

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Kylie Jenners Tochter

