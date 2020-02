Im vergangenen Jahr sorgten Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (45) mit einer emotionalen Performance von "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born" für einen Gänsehaut-Moment. Die Musikerin konnte auch den Oscar in der Kategorie "Bester Filmsong" mit nach Hause nehmen. Doch wer schlüpft in diesem Jahr in die Fußstapfen von Lady Gaga? Dieser Song gewinnt am heutigen Abend einen Oscar!

Nach einem emotionalen Live-Auftritt von Elton John konnte er zusammen mit seinem Song "(I’m Gonna) Love Me Again" für "Rocketman" den Award entgegennehmen und setzte sich damit unter anderem gegen den Filmsong von "Die Eiskönigin 2", gesungen von Idina Menzel, durch. Damit sackt der 72-Jährige zum zweiten Mal einen begehrten Award ein – schon 1995 gewann die Musiklegende einen Oscar für den Titelsong zu "Der König der Löwen". "Ich danke Bernie, [...] er ist einfach immer da für mich", bedankte er sich beim Mitgewinner und Song-Texter Bernie Taupin.

Große Stars wie Adele (31) oder Sam Smith (27) gewannen in dieser Kategorie ebenfalls schon einen Oscar. Beide lieferten den Titelsong zu einem James Bond-Film. So gewann 2013 die 31-Jährige für ihren Song "Skyfall" zum gleichnamigen Agenten-Blockbuster als auch der Brite 2016 mit "Writing's on the Wall" zum "Spectre"-Streifen einen begehrten Goldjungen.

Getty Images Elton John bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Idina Menze performt bei den 92. Oscars, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Elton John im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de