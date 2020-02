Süße Seltenheit bei den Oscars! Als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Zeit steht Margot Robbie (29) öfter mal im Fokus des Blitzlichtgewitters. Was ihr Privatleben angeht, hält die "Birds of Prey"-Darstellerin allerdings vieles streng unter Verschluss. Obwohl sie seit drei Jahren mit dem britischen Regieassistenten Tom Ackerley (30) verheiratet ist, zeigen sich die beiden nur sehr selten zusammen in der Öffentlichkeit. Umso mehr überrascht ihre Fans nun folgender Turtel-Schnappschuss!

Auf ihrem Instagram-Account lud Margot ein Foto hoch, auf dem sie und ihr Ehemann backstage bei der Verleihung der 92. Academy Awards in Los Angeles zu sehen sind. Auf dem Polaroid zu sehen: ein eng umschlungenes Paar, das sich bis über beide Ohren verknallt anhimmelt. Diese Art Liebes-Beitrag im Netz bekommen Margots Follower nur ausgesprochen selten zu sehen – kein Wunder also, dass die Kommentarspalte vor lauter begeisterten Rückmeldungen und Herz-Emojis fast überläuft!

Margot und Toms Auftritt bei den Oscars 2020 war nicht der erste in letzter Zeit: Anfang Januar hatten sie mit ihrem gemeinsamen Walk über den Red Carpet der Golden Globes jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen! Würdet ihr euch mehr Pärchen-Momente von den beiden wünschen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Margot Robbie bei den 92. Oscars

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Getty Images Tom Ackerley 2018

