Ist Prince Damien (29) frisch verknallt? Im Zuge der Dschungelcamp-Revival-Show "Ich bin ein Star - Das Nachspiel", hat Antonia Komljen versucht, ihren Camp-Kollegen zu verkuppeln. Sie organisierte ein Blind-Date und überraschte Prince mit über 20 Singles, die das TV-Gesicht gerne näher kennenlernen wollen. In der TV-Show verrät der Sänger dann: Er trifft sich aktuell mit zwei Männer, die Damien sogar mit ins Studio begleitet haben!

"Ich bin etwas schüchtern, aber wow!", strahlt der 29-Jährige, als er von Toni in den Raum mit Singles geführt wird. Doch die Aufregung legt sich schnell. Der DSDS-Sieger verteilt am Ende Papp-Herzen an die Menschen, die ihn besonders berührt haben. Das erste Herz bekommt Sebastian. "Wir hatten ein wirklich tolles Gespräch", sagt der Glückliche. Zwei weitere Herzchen verteilt der Dschungelcamper an Joe und Benni und verrät: "Jeder hat etwas Besonderes, ich denke, ich kann mich da auf etwas Tolles einlassen." Und das hat der Musiker offensichtlich in die Tat umgesetzt: Zur Dschungelcamp-Reunion bringt der "Easy Breezy"-Interpret Joe und Benni mit, die im Publikum Platz genommen haben. Er verrät: "Ich habe mich mit beiden privat getroffen und wir haben schöne Stunden verbracht, mal schauen was passiert." Aktuell sei er allerdings noch zu haben.

Ein weiterer schöner Moment in der Reunion-Sendung für Prince: Nachdem Daniela Büchner (41) im Dschungel mit sehr intimen Details böse gegen den Sieger ausgeteilt hatte, kam es während der Show zur Konfrontation zwischen beiden. Dani entschuldigte sich bei Prince, der die Entschuldigung dankend annahm.

