Am Montag geht die inzwischen 13. Staffel von Big Brother an den Start! Fast sechs Jahre, nachdem auf dem Sender Sixx ein erneuter Anlaufversuch der Überwachungsshow unternommen wurde, wagt sich nun Sat.1 an das beliebte Container-Format. Ab dem 10. Februar werden 14 Kandidaten auf zwei Häuser verteilt 100 Tage von rund 95 Kameras überwacht. In der Vergangenheit vergaßen die Bewohner auch mal schnell die Linsen und kamen sich näher. Promiflash erinnert euch vor Staffelstart an die schönsten Liebesgeschichten der vergangenen zwölf Staffeln!

Alex und Kerstin

Bereits in der allerersten Staffel im Jahr 2000 wurde es sehr schnell sehr heiß: Alex Jolig (57) bandelte mit der Blondine Kerstin Klinz an – und schon kam es zum allerersten Container-Sex in der Geschichte von "Big Brother". Ihre Liaison überdauerte leider nicht das Ende der Show. Schon kurz nachdem Alex aus dem TV-Knast gezogen war, trennten sie sich wieder. Der Womanizer bandelte anschließend mit Jenny Elvers (47) an, mit der er sogar ein Kind bekam.

Karim und Daniela

Karim Benguerich und Daniela lernten sich während der zweiten Staffel der Reality-Show kennen, die nach dem riesigen Erfolg der ersten Ausgabe noch im selben Jahr an den Start ging. Ihre Affäre begann hitzig: Mal zankte sich der Unternehmer mit der selbst ernannten Franken-Barbie, nur um sich kurz darauf um so leidenschaftlicher wieder mit ihr zu vertragen. Ihre Liebe hatte auch nach dem Ende der Sendung Bestand: Ein Jahr später gaben sie sich sogar das Jawort und waren somit das allererste BB-Ehepaar. Ob die beiden auch noch heute – knapp 20 Jahre nach ihrer Show-Teilnahme – zusammen sind, ist unklar. Auf Karims Instagram-Account fehlt von der Blondine jedenfalls jede Spur.

Marco und Bettina

Marco Wirges und Bettina Zimmermann trafen 2005 in der sechsten Season aufeinander. Relativ schnell verliebte sich der sensible Glatzkopf in seine Mitbewohnerin. Wenn ihr Temperament mit Bettina durchging, konnte ihr Partner schon mal ein Glas Wein ins Gesicht geschüttet bekommen oder sogar eine Backpfeife kassieren. Trotz allem traute sich Marco, die freche Blondine noch im TV-Knast zu heiraten. Nach ihrem Exit holten sie das Jawort noch einmal im privaten Rahmen nach. Nach einiger Zeit ging das Traumpaar aber dann wieder getrennte Wege.

Annina und Sascha

Annina Ucatis (41) zog 2008 als nicht ganz unbekannte Kandidatin in den "Big Brother"-Container. Zuvor hatte sie noch fleißig Pornofilme gedreht. Für ihren Mitbewohner Sascha Schwan kein Problem: Er näherte sich ziemlich schnell mit der sexy Blondine an – nicht nur einmal kamen die Zuschauer in den darauffolgenden Episoden in den Genuss von Anninas und Saschas ganz persönlichen erotischen Momenten. Das Paar ließ nämlich wirklich nichts anbrennen. Auch nach dem Ende der Staffel blieben die beiden liiert, zogen sogar bei Saschas Eltern in Berlin ein. 2010 war es zwischen ihnen dann aber aus und vorbei.

Kevin und Sharon

Die schönste und einzige bis heute andauernde Love-Story ist die von Kevin und Sharon. 2015 begegneten sie sich im "Big Brother"-Reboot des Senders Sixx. Sharon war sofort Feuer und Flamme für den Dortmunder, doch der zierte sich zu Beginn ein wenig und wollte sich nicht komplett auf die Blondine einlassen. Obwohl Kevin eine ganze Weile vor Sharon das Haus verlassen musste, konnte aus ihnen nach den Dreharbeiten ein festes Paar werden. Die Kosmetikerin brachte ihre Tochter Paulina mit in die Beziehung. Im Dezember 2017 bekamen sie dann ihr erstes gemeinsames Kind, die kleine Jolina. Kevin und Sharon sind auch heute noch überglücklich – als einziges bei "Big Brother" entstandenes Pärchen!

Getty Images & Grabka, Thomas / ActionPress Collage: Alex Jolig im Jahr 2018 und Kerstin Klinz im Jahr 2000

Kammerer, Bern / ActionPress Karim und Daniela Benguerich bei einem Event in Frankfurt 2009

ENDEMOL / ACTIONPRESS Bettina Zimmermann und Marco Wirges bei "Big Brother" 2005

Instagram / annina_uca & sascha.schwan Collage: Annina Ucatis und Sascha, Ex-"Big Brother"-Pärchen

Facebook / Kevin Temme Die kleine Familie von "Big Brother"-Stars Kevin und Sharon

Facebook / Sharon BigBrother Kevin, Sharon und ihre Kinder Paulina und Jolina



