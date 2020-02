Kampf der Kleider! Am vergangenen Sonntag fand in Los Angeles das Event des Jahres statt: Die 92. Oscar-Verleihung ging über die Bühne und damit auch die traditionelle Vanity-Fair-Party, zu der Jahr für Jahr auch Mitglieder des KarJenner-Clans eingeladen sind. Dieses Mal hatten zwei Halbschwestern das Vergnügen, die in dieser Kombination tatsächlich nur selten auf dem roten Teppich zu sehen sind: Kylie Jenner (22) und Kim Kardashian (39) waren vor Ort, tauchten aber in ziemlich unterschiedlichen Looks auf. Wer hatte dabei wohl das schönere Outfit an?

Kim setzte für ihren Auftritt auf ein helles Chiffonkleid mit Meerjungfrauensaum, das in seinem Stil an einen Schiffbruch erinnern soll. Die Fetzenrobe aus der 2003er-Kollektion des Luxusdesigners Alexander McQueen (✝40) wurde durch ihre Wellenfrisur im Wetlook weiter unterstrichen. Auf Schmuck und übermäßigen Glamour verzichtete die Frau von Kanye West (42) komplett und setzte stattdessen mit dunklen Smokey Eyes ein Highlight. Dieses Ensemble hätte sich dabei nicht mehr von dem der Kosmetikunternehmerin abheben können.

Kylie posierte in einem eng anliegenden Kleid des Modehauses Ralph & Russo, das ihre Kurven gezielt in Szene setzte. Den grau-glitzernden Dress mit Tülldetails stylte die 22-Jährige mit Diamantringen. Ansonsten hatte sie sich mit Accessoires gezielt zurückgenommen. Die Haare fielen Stormi Websters (2) Mutter schlicht über die Schulter und auch Kys Make-up zauberte einen natürlichen Look. Einziges Manko an dem Outfit der Milliardärin: "Ich konnte nicht wirklich darin sitzen, aber das war es wert", witzelte sie auf Instagram über das ultraenge Designerstück.

Getty Images Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner bei den Oscars 2020

