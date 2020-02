Dieser Auftritt sorgt für mächtig Gesprächsstoff! Vor wenigen Stunden wurden in Los Angeles die begehrten Oscars verliehen – wie jedes Jahr wird das Hollywood-Spektakel im Anschluss auf zahlreichen Partys gebührend gefeiert. Auch Heidi Klum (46) mischte sich in der Nacht zum Montag unters Partyvolk und entschied sich dabei für ein Kleid, das nun heiß diskutiert wird: Leo-Print ist zwar aktuell total angesagt, doch war dieses Dress womöglich etwas zu viel des Guten?

Wie in den Jahren zuvor schmiss Musiklegende Elton John (72) auch dieses Mal während der Oscars eine Viewing-Party – mit von der Partie: Heidi, die mit ihrem Look tatsächlich alle Blicke auf sich zog. Die Germany's next Topmodel-Jurorin trug ein Kleid in Leo-Optik des französischen Designers Jean Paul Gaultier (67). Dabei fiel vor allem der außergewöhnliche Ausschnitt am Dekolleté ins Auge und auch die schmale Schleppe der Robe war ein Hingucker. Kurz darauf postete die 46-Jährige einen Schnappschuss von ihrem Style auf Instagram – bei den Fans konnte das Dress aber nicht wirklich punkten. "Ich liebe dich, aber das Kleid...", "Für mich ist das Kleid ein No-Go" und "Sorry, Heidi, aber dieses Kleid wird dir nicht gerecht", lauteten die Einschätzungen der User.

Heidi war übrigens nicht der einzige deutsche Promi, der auf Eltons Gästeliste stand. Überraschend schlenderten auch Matthias Schweighöfer (38) und seine Freundin Ruby O. Fee (24) über den roten Teppich. Mit ihren Outfits gingen es die zwei nicht so gewagt an wie Heidi: Matthias erschien in einem klassischen Anzug mit Fliege – seine Begleitung war in ein elegantes Off-Shoulder-Kleid geschlüpft.

Getty Images Heidi Klum bei der Oscar-Viewing Party von Elton John

