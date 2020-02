Wo steckte eigentlich Jennifer Aniston (51)? Zum 92. Mal wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen. Bei der wichtigsten Award-Verleihung des Jahres erschien alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, um die preisgekrönten Stars des Abends zu feiern. Zu denen gehörte auch Brad Pitt (56). Für seine Rolle in "Once Upon a Time... in Hollywood" sahnte der Hollywood-Hottie einen Goldjungen ein und wurde mit Gratulationen überhäuft. Eine wichtige Person fehlte allerdings, um ihre Glückwünsche persönlich zu überbringen: Jen strahlte auf einem ganz anderen Event!

Der Friends-Darstellerin gelang es tatsächlich, dem Trubel um ihre Person zu entgehen. Immerhin wird spätestens seit den Screen Actors Guild Awards spekuliert, dass sie wieder mit ihrem Ex Brad anbandelt. Der flanierte jedoch ohne die Blondine über den roten Teppich – und auch sein herzliches Strahlen fehlte dieses Mal. Die 50-Jährige begleitete ihre Freundin und Serienkollegin Courteney Cox (55) zur Netflix Oscar After Party 2020, die in den San Vicente Bungalows in West Hollywood stattfand. Dort posierte sie auch neben einflussreichen Herrschaften wie Alex Avant und Randy Newman – von Brad keine Spur!

Ob zwischen Brad und Jen wirklich wieder Funken sprühen, wissen wahrscheinlich nur die beiden selbst. Ein Bekannter des Filmemachers plauderte aber gegenüber Mirror aus: "Er redet nur noch von Jen! Sie haben ihre Liebe neu entfacht, und ich habe keinen von beiden in all den Jahren jemals so glücklich gesehen."

Getty Images Alex Avant und Jennifer Aniston bei der Netflix Oscar After Party 2020

Getty Images Randy Newman und Jennifer Aniston bei der Netflix Oscar After Party 2020

Getty Images Brad Pitt, Oscar-Gewinner 2020

