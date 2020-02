Darauf hat sich das Warten doch gelohnt! Heute Abend flimmerte nun die letzte Casting-Folge des Erfolgsformats DSDS über die Mattscheiben – die mehr oder weniger talentierte Kandidaten gaben noch einmal alles, um Pietro Lombardi (27), Oana Nechiti (31) und Co. von sich zu überzeugen. Doch den wohl größten Eindruck hat Raphael Goldmann bei den Juroren hinterlassen: Ausgerechnet DSDS-Chef Dieter Bohlen (66) belohnte den 27-Jährigen mit seiner goldenen CD, die er bis zuletzt aufgehoben hatte!

Der Strahlemann aus Oldenburg hatte wacker gekämpft eine beachtliche Performance hingelegt: Zuerst bezauberte er mit seiner Version des Train-Hits "Drops Of Jupiter", anschließend bewies er sogar noch sein Talent am Klavier und schmetterte dazu einen Medley aus Adel Tawils (41) "Gott steh' mir bei" und dem Klassiker "Ain't No Sunshine". Für diese Hammer-Performance wurde Rapha die allergrößte Ehre zuteil – ohne um den heißen Brei herumzureden verkündete Dieter: "Ich mach's kurz: Du kriegst die Goldene!"

Das Stimmwunder brauchte einige Sekunden Zeit, um sein Glück zu begreifen – kein Wunder: Schließlich ist die Platte ein direktes Ticket in den Recall nach Südafrika! Damit hat sich sein Ziel für die Show quasi schon erfüllt! "Ich will mindestens in den Auslands-Recall kommen", hatte er vorab verraten. Was denkt ihr: Wird Rapha weit kommen? Stimmt ab!

ActionPress Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2020

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS im April 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

