Sie probiert mal einen ganz anderen Look aus! Bei Selena Gomez (27) läuft es aktuell ziemlich rund. Die Sängerin veröffentlichte Anfang Januar nach einigen Jahren Pause ihr drittes Studioalbum. Mit der neuen Platte probiert die Beauty jetzt auch einen neuen Style aus und präsentiert sich mit einer ziemlich coolen Frisur: Selena rockt jetzt einen schulterlangen, lockigen Bob – und die Fans lieben es!

Normalerweise trägt die 27-Jährige ihre braune Mähne glatt und lang. Doch nun teilt die Beauty einen Schnappschuss von sich auf Instagram, auf dem sie mit einer deutlich kürzeren, frechen Lockenpracht in die Kamera schaut. In ihrem äußerst wilden Style scheint sich Selena sehr zu gefallen: Sie postet gleich drei Pics ihrer neuen Frisur. Auch ihre Community ist bei dieser Transformation aus dem Häuschen. "Wow", "Mein absoluter Lieblings-Hairstyle" oder "Oh mein Gott, so schön", lauten nur drei der vielen Kommentare.

Doch ist dieser Look wirklich von Dauer? Ende Januar wurde die Musikerin mit genau derselben Frise bei den Dreharbeiten ihres Musikvideos zum Song "Rare" abgelichtet. Ein weiteres Detail, dass diese haarige Veränderung nicht unbedingt von Dauer sein muss: Auf ihren kürzlich geposteten Bildern und den Paparazzi-Pics vom Januar trägt sie dieselben Ohrringe.

