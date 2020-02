Linda Reschke kennt die Praxis eines Schönheitschirurgen von innen. Die ehemalige Der Bachelor-Favoritin hat sich die Brüste machen lassen! Mit ihrer Natürlichkeit hatte die Studentin beim Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) zunächst punkten können. Trotzdem schickte der Profi-Boxer sie nach einem verweigerten Kuss nach Hause. Ihr Körper war vor den RTL-Kameras ein Hingucker. Wie jetzt bekannt geworden ist, hat Linda nachhelfen lassen.

Den Eingriff an ihrer Oberweite ließ die 24-Jährige in einer Essener Schönheitsklinik unter Anleitung von Chefarzt Doktor Bromba durchführen. Ein Foto auf Instagram zeigt das unverhüllte Resultat der Operation. Im Titel des Postings ist zu lesen: "Hier ist ein Ergebnis einer Brustvergrößerung. Ein großes Dankeschön an meine Patientin für das Einverständnis zur Bereitstellung ihres Ergebnisbildes."

Ob Sebastian das gewusst hat? Der Sportler hatte schon im Gespräch mit Liebesanwärterin Diana Kaloev klargestellt, dass er nicht viel von Schönheits-OPs halte. Die Kölnerin hatte dem Münchner offenbart, dass ihre Lippen aufgespritzt seien.

TVNOW Linda und Sebastian bei "Der Bachelor" 2020

TVNOW Linda Reschke, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNow Sebastian Preuss und Kandidatin Diana Kaloev bei "Der Bachelor" 2020

