Süße Neuigkeiten um Topmodel Lara Stone (36)! Im Jahr 2015 sorgten die Laufstegschönheit und ihr damaliger Ehemann, Schauspieler David Walliams (48), für Schlagzeilen: Nach nicht einmal fünf Jahren Beziehung und trotz des gemeinsamen, kleinen Sohnes gaben sie aus dem Nichts ihre Scheidung bekannt. Die Beauty war über Nacht mit Kind und Hund im Gepäck ausgezogen – was genau vorgefallen ist, wurde nie öffentlich gemacht. So oder so hat Lara nun einen neuen Mann gefunden, der sie glücklich macht: Die 36-Jährige wird wieder heiraten!

Die freudigen Neuigkeiten verkündete Lara nun mit einem strahlenden Auftritt beim Gymkhana-VIP-Dinner im britischen Mayfair: Dort erschien das dänische Model an der Seite von seinem Liebsten David Grievson auf dem roten Teppich – und hielt stolz einen funkelnden Verlobungsring in die Kamera! "Ja, sie haben sich verlobt", bestätigte ihr Manager dann auch gegenüber dem UK-Magazin Daily Mail.

David arbeitet als Immobilienentwickler – und ist im Gegensatz zu seiner international bekannten Verlobten keine Person des öffentlichen Lebens. Genau das soll Lara auch so an ihm gefallen: "Sie ist sehr glücklich mit David. Sie liebt es, dass er nicht so in der Öffentlichkeit steht, wie ihr Ex", betonte ein Vertrauter der Blondine gegenüber dem Medium.

Hewitt / SplashNews.com Lara Stone und ihr Verlobter David Grievson im Februar 2020

Hewitt / SplashNews.com Lara Stones Verlobungsring von David Grievson

Hewitt / SplashNews.com Lara Stone und ihr Verlobter David Grievson

