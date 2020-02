Im Sommer 2019 wurde das Leben von Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (32) komplett auf den Kopf gestellt, denn Töchterchen Lilly erblickte das Licht der Welt. Inzwischen ist die Kleine schon sechs Monate alt und erfüllt ihren Vater sowie Mutter Lea Tag für Tag mit unbeschreiblicher Freude. Wie stolz Patrick ist, teilte der Serienstar nun erneut im Netz mit und gratulierte seiner Tochter zum sechsmonatigen Geburtstag.

"Alles Gute zum halben Geburtstag", lauteten die süßen Glückwünsche an sein Baby auf Instagram. "Die sechs Monate sind wie im Flug vergangen und es ist wirklich unfassbar, wie schnell sich so ein kleines Wesen entwickelt und auch hinsichtlich der Körpergröße wächst!" In seiner Vaterrolle scheint das SixxPaxx-Mitglied total aufzugehen. Auch kann er die kommenden Jahre kaum abwarten: "Mal schauen, was der Knirps noch alles anrichten wird, ich freue mich riesig auf dieses Abenteuer und hoffe, die Zeit genießen zu können."

Zuletzt war Patricks Liebste Lea gar nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen. Auf ihrem Insta-Kanal gab die Brünette ein zauberhaftes Mami-Update: "Sie entwickelt sich so toll, sie wird immer sicherer und entspannter. Sie spricht fleißig und lacht und gackert den ganzen Tag."

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Tochter Lilly im Februar 2020

Anzeige

Instagram / hontiponti Lea mit ihrer Tochter Lilly, Februar 2020

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian in Berlin im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de