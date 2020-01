Die Zeit rennt! Im August des vergangenen Jahres durften sich Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (32) und seine Freundin Lea über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Auch jetzt schweben der Schauspieler und seine Liebste noch total im Elternglück und posten regelmäßig die schönsten Momente mit ihrer Tochter Lilly im Netz. Mittlerweile ist die Kleine bereits fünf Monate alt und Lea zieht ein Baby-Fazit: Lilly hat schon so viel gelernt.

"Sie entwickelt sich so toll, sie wird immer sicherer und entspannter. Sie spricht fleißig und lacht und gackert den ganzen Tag!", schreibt die stolze Mama auf ihrem Instagram-Kanal und postet dazu ein Bild ihres Sprösslings. Die Brünette kann es kaum glauben, wie schnell ihr kleiner Sonnenschein wächst. "Schon fast ein halbes Jahr mit dieser Nudel und es geht mir jetzt schon viel zu schnell", meint sie, sei aber dankbar für jeden einzigen Tag mit dem Nachwuchs.

Auch Patrick hatte sich bereits wenige Monate, nachdem Lilly das Licht der Welt erblickt hatte, mit einem süßen Baby-Update an die Fans gewandt. "Die neue Hauptrolle in meinem Leben! Heute bist du schon drei Monate alt, so ein kleines süßes Wunder, das problemlos das Leben zweier Erwachsener auf den Kopf stellt und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht", schrieb der Blondschopf zu einem Post, auf dem er sein schlafendes Töchterchen präsentierte.

Instagram / hontiponti Lilly, die Tochter von Patrick Fabian und Lea

Instagram / hontiponti Lea mit ihrer Tochter Lilly, Dezember 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter

