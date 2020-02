Aktuell schwelgen Frederick (30) und Annika Lau (40) im großen Familienglück. Der Schauspieler und die Moderatorin haben im Oktober 2019 Nachwuchs bekommen. Zu ihren zwei Kindern gesellte sich ein Geschwisterchen: ein Sohn namens Bruno Charles. 2020 beginnen die Laus nicht nur als fünfköpfige Familie, Annika und Frederick feiern auch ihren fünften Hochzeitstag. Steht der Valentinstag am 14. Februar ebenfalls auf ihrer Liebes-Agenda?

Bei der Filmpremiere von "Nightlife" verriet Frederick am roten Teppich im Beisein von Promiflash: "Nee, wir feiern das nicht so." Der "Die Welle"-Darsteller brauche keinen besonderen Tag, um seiner Liebsten etwas Gutes zu tun: "Ich feiere lieber jeden Tag meine Frau und schenke ihr dann auch mal so etwas", betonte der Berliner.

Frederick und Annika lernten sich beim Video-Dreh zu Rapper B-Tights (40) Song "Die Zeit heilt nichts" kennen. Gefunkt hat es bei ihrer Knutsch-Szene: "Uns hat es beide beim ersten Kuss umgehauen. Und so haben wir einfach nie wieder damit aufgehört", schwärmte Annika 2017 in einem Interview mit B.Z.

