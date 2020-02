Miley Cyrus (27) zeigt ihre Nippel im Netz! Mit ihrer Vorliebe zur Freizügigkeit sorgte die Sängerin in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Nicht nur präsentierte sie sich im Musikvideo zu ihrer Single "Wrecking Ball" nackt auf einer Abrisskugel, erst im Oktober des vergangenen Jahres teilte die Blondine ein Spiegelselfie im Netz, auf dem ihre Brust deutlich zu erkennen war. Mit ihrem neuen Beitrag verstößt die Beauty erneut bewusst gegen die Richtlinien. Sie postete einen Schnappschuss mit Nippelblitzer!

"Wisch nach rechts. Aber schnell. Instagram wird diesen Beitrag definitiv bald entfernen!" So forderte Miley ihre Community dazu auf, die auf der Fotoplattform hochgeladene Bildergalerie zeitnah durchzublättern. Während die ersten beiden Bilder harmlos wirken, erscheint an dritter Stelle eine Aufnahme, auf der die Brustwarze der "We Can't Stop"-Interpretin unter der gewickelten Bluse dem Betrachter regelrecht ins Gesicht springt. Der ehemalige Disney-Star ist sich offenbar durchaus im Klaren darüber, mit dem Nippel-Pic gegen die Vorschriften der Bilder-App zu verstoßen.

Auf der Social-Media-Plattform heißt es, dass die Darstellung von Nacktheit nicht zulässig sei. Dazu zählen insbesondere Fotos, auf denen Brustwarzen von Frauen zu sehen sind. Bleibt also abzuwarten, wie lange es diesmal dauert, bis der freizügige Post der 27-Jährigen wieder gelöscht wird.

Collage: Miley Cyrus

Miley Cyrus im Februar 2020

MEGA Miley Cyrus im Februar 2020

