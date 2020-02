Michelle will bei Big Brother offenbar nix anbrennen lassen! Von Anfang an hatte die Altenpflegerin kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Single ist – und für ein bisschen Spaß im Container definitiv zu haben ist. In den vergangenen Folgen wurde nun deutlich: Die 26-Jährige hat definitiv ein Auge auf ihren Glashaus-Mitbewohner Philipp geworfen! Nun geht Michelle auch mächtig in die Flirt-Offensive...

Bei ihrem Vieraugengespräch auf der Terrasse ließ die selbstbewusste "Big Brother"-Kandidatin keine Gelegenheit aus, Körperkontakt zu dem Muskelmann aufzunehmen und zog alle Register! So rückte sie auf dem gemeinsamen Sitzsack immer näher zu ihm heran, bis sie schließlich zum Teil auf ihm lag. Anschließend lenkte Flirt-Profi Michelle den Dialog geschickt auf ihre Augen und ließ Philipp raten, welche Farbe sie haben – und blinzelte den Eventmanager währenddessen verführerisch an.

"Es ist schon so, dass ich ihn süß finde, also auch optisch süß finde", gab sie hinterher im Sprechzimmer zu. "“Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn gesehen habe und mir dachte: 'Oh Gott ich sterbe', aber er gefällt mir halt", betonte Michelle grinsend. Chancen hätte sie bei dem Football-Spieler theoretisch: Philipp ist ebenfalls Single! Was denkt ihr: Wird sich hier noch eine Liaison entwickeln? Stimmt ab!

SAT.1 Michelle, Gina und Philipp im "Big Brother"-Glashaus

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Teilnehmer Philipp

SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Michelle im Glashaus-Sprechzimmer

