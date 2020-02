Veronica Ferres (54) steht Carsten Maschmeyer (60) in dieser schweren Zeit bei! Am Donnerstag ging der Die Höhle der Löwen-Star mit einer bedrückenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Er leidet an weißem Hautkrebs. Vor einigen Tagen wurde dem Unternehmer bereits ein Basaliom von der Nase entfernt. Halt und Unterstützung findet Carsten bei seiner Ehefrau Veronica. Die Schauspielerin widmete ihrem Liebsten nun sogar kraftvolle Worte im Netz!

"In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest", schrieb die 54-Jährige auf Instagram zu einem Bild von Carsten und sich, auf dem sie miteinander kuscheln. In dem Beitrag verriet die Mutter einer Tochter auch, froh zu sein, dass Carstens Operation gut verlaufen sei. Mit den Worten "Ich liebe dich über alles!", schloss sie ihren Post ab.

Die Fans der "Malou"-Darstellerin taten es ihr gleich und widmetem dem 60-Jährigen aufbauende Worte unter dem Paar-Bild. "Viel Kraft! Zusammenhalten und es wird alles gut!", zeigte sich beispielsweise ein User in den Kommentaren optimistisch.

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres im Februar 2019

Getty Images Veronica Ferres and Carsten Maschmeyer, 2012

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer in München, 2018

