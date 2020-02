Justin Timberlake (39) schwelgt in Erinnerungen. Seit Oktober 2012 sind der Musiker und Jessica Biel (37) glücklich verheiratet und zählen zu den schönsten Paaren Hollywoods. Knapp drei Jahre später krönten der Sänger und die Schauspielerin ihre Liebe mit dem gemeinsamen Sohn Silas Randall Timberlake (4). Der "Cry Me A River"- Interpret nutzte den Valentinstag nun für ein paar rührende Worte an seine Liebste!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Justin ein Bild mit seiner Ehefrau. Auf dem Foto umarmt der Musiker Jessica von hinten und schaut zufrieden über ihre Schulter in die Kamera, während sie glücklich strahlt. "Rückblick auf unser erstes gemeinsames Jahr! Es ist nicht schwer, von meinem Gesicht abzulesen: Wenn du es weißt, weißt du es", kommentierte der 39-Jährige den Beitrag.

Liebe auf den ersten Blick soll es damals dennoch nicht gewesen sein. In seinem Buch "Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me" gewährte Justin intime Einblicke in sein Liebesleben und verriet über die Anfänge der Beziehung zu der 37-Jährigen: "Wir haben uns weiter mit anderen Leuten getroffen, haben uns davor geschützt, verletzt zu werden, uns wirklich zu öffnen."

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Februar 2020

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel 2020

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

