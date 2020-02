Starauflauf in Düsseldorf! Für ein Fashion-Event hat sich Nordrhein-Westfalens Hauptstadt am vergangenen Wochenende in einen internationalen Promi-Hot-Spot verwandelt. Zum Launch seiner neuen Modekollektion in Zusammenarbeit mit Replay lud Fußballer Neymar Jr. (28) das Who's Who der Fashion-Szene in das Weltstadthaus in Düsseldorf ein. Und bei diesem Anlass stahl Victoria's Secret-Model Alessandra Ambrosio (38) mit ihrem sexy Look fast allen die Show!

Die Laufstegschönheit trotzte mit ihrem Outfit den kalten Wintertemperaturen und zeigte sich auf dem roten Teppich in einem knappen Lederbustier. Dazu kombinierte sie eine kakifarbene High-Waist-Hose und eine schwarze Glitzerjacke. Dieser lässige Look setzte Alessandras Traumfigur perfekt in Szene und ließ den Blick auf ihre durchtrainierten Bauchmuskeln frei.

Neben der 38-Jährigen und dem Star-Kicker gaben sich außerdem das brasilianische Topmodel Izabel Goulart (35), Laufstegkollegin Joan Smalls (31) und Schauspieler Adrien Brody (46) die Ehre. Zu den deutschen Stars, die sich das Event nicht entgehen lassen wollten, gehörten unter anderem Caro Daur (24), Tim Oliver Schultz (31), Miyabi Kawai (45) und Ann-Kathrin Götze (30).

Getty Images Alessandra Ambrosio und Neymar Jr. im Weltstadthaus in Düsseldorf

Getty Images Alessandra Ambrosio, Adrien Brody und Izabel Goulart in Düsseldorf

Getty Images Caro Daur im Weltstadthaus in Düsseldorf

