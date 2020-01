Oh là là, für wen rekelt sich denn Alessandra Ambrosio (38) hier in der Brandung? Kürzlich wurde die Model-Ikone bei einem Bikini-Shooting am brasilianischen Strand von Florianópolis gesichtet. Allerdings nicht für irgendein x-beliebiges Mode-Label! Das erfolgreiche Victoria's Secret-Model ist mittlerweile selbst unter die Designer gegangen und hat eine eigene Bikini-Kollektion entworfen. Kurzerhand übernimmt die brasilianische Schönheit nun also beide Jobs – Modeschöpferin und Model in einer Person!

Paparazzi erwischten Alessandra, wie sie Fotos für ihre neue Bikini-Linie "GAL Floripa" machen ließ. Am Strand posierte das brasilianische Model ganz entspannt vor ihrem mehrköpfigen Fotografen- und Stylisten-Team. In allen erdenklichen Positionen rekelte sich die 38-Jährige im Wasser und setze mit ihrem Astralkörper einen knappen Bikini in Szene. Das Wasser umspielte dabei ihre heißen Kurven und der Sonnenuntergang glitzerte in ihrem Haar. Zum Abschluss des Shootings gab es noch einen Erinnerungsfoto, der das gesamte Team jubelnd zeigte.

Der Victoria's Secret-Engel schickte erst kürzlich via Instagram heiße Urlaubsgrüße aus Brasilien – und rührte damit auch schon ordentlich die Werbetrommel für ihre Bikini-Marke. Denn der knappe, rote Rüschen-Zweiteiler, den sie anhatte, stammte natürlich ebenfalls aus ihrer eigenen Bademoden-Kollektion.

ActionPress Alessandra Ambrosio beim Fotoshooting zu "GAL Floripa" im Januar 2020 in Braslien

ActionPress Alessandra Ambrosio und ihr Team beim Fotoshooting zu "GAL Floripa" im Januar 2020 in Braslien

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Januar 2020

ActionPress Alessandra Ambrosio beim Fotoshooting zu "GAL Floripa" im Januar 2020 in Braslien



