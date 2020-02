Süßer Rückblick auf die auf den Anfang ihrer Liebe von Susan Sideropoulos (39)! Bereits seit 24 Jahren ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit Jakob Shtizberg zusammen. Die Turteltauben schlossen vor über 13 Jahren sogar den Bund fürs Leben – zwei Kinder krönten ihre Liebe. Doch Susan und Jakob sind nicht nur ein Liebespaar, sondern auch die besten Freunde. Zum heutigen Valentinstag blickt die schöne Blondine daher nur zu gern auf längst vergangene Tage mit ihrem Partner zurück!

Auf Instagram teilte die zweifache Mama jetzt zuckersüße Throwback-Bilder von sich und Jakob. Darauf sind die beiden noch Teenager – und wirken unheimlich verliebt! Sie liegen sich in den Armen und küssen sich leidenschaftlich. "Es war einmal am 14.02.1996 in Hamburg. Die erste große Liebe vergisst man nie, sagt man. Verrückt, dass sie auch 24 Jahre später immer noch an meiner Seite ist", lauten die emotionalen Zeilen, die die TV-Bekanntheit ihrem Lebensgefährten widmet.

Durch dick und dünn seit fast einem viertel Jahrhundert – was ist Susans und Jakobs Liebesgeheimnis? Das hat die Moderatorin im Promiflash-Interview verraten: "Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man dem Partner viel mehr gönnen sollte, denn am Ende geht es einem besser, wenn es dem Partner gut geht", erklärte sie.

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos am Valentinstag 1996

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos am Valentinstag 1996

Getty Images Jakob Shtizberg und Susan Sideropoulos 2015

