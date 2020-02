Kobe (✝41) und Gianna Bryant (✝13) wurden vergangene Woche beerdigt. Der Ex-NFL-Star und seine Tochter waren Ende Januar bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Am 24. Februar wird es eine öffentliche Trauerfeier im Staples Center in Los Angeles geben – dem Ort, an dem Kobe zwanzig Jahre lang für die Lakers gespielt hatte. Die Beerdigung von Vater und Tochter hat allerdings bereits vor einigen Tagen im privaten Rahmen stattgefunden. Nun gibt es Bilder von Kobes und Giannas Grab.

Das Familiengrab der Bryants befindet sich im kalifornischen Corona del Mar, im Pacific View Memorial Park. Die Grabstätte ist von einer Mauer umgeben und durch ein kleines Tor zugänglich. Bunte Windräder in Blumenform stecken in der Erde über dem Grab, auf dem lilafarbene und gelbe Stiefmütterchen angepflanzt sind – die Vereinsfarben der Lakers. Noch trägt der Grabstein keine Inschrift. Wie Daily Mail berichtet, gehört der Abschnitt des Friedhofs, auf dem sich das Familiengrab der Bryants befindet, zu den teuersten der Anlage: Die Preise liegen bei umgerechnet über 400.000 Euro.

Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet, sei die Trauerfeier für Kobes Witwe Vanessa (37) und alle anderen Angehörigen sehr emotional gewesen. "Da es für sie immer noch schwer zu begreifen ist, dass sie zwei wunderschöne Seelen verloren haben", erklärte die Quelle.

P&P/MEGA Kobe und Gianna Bryants Grab

P&P/MEGA Kobe und Gianna Bryants Grab

P&P/MEGA Kobe und Gianna Bryants Grab

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa und seinen Töchtern Natalia und Gianna



