Claudia Norberg (49) ist Single und verdammt glücklich damit! Als Jugendliche hatte sich die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin in Michael Wendler (47) verschossen. Seine Liebe krönte das Paar 2002 mit der Geburt von Tochter Adeline und sieben Jahre später mit der Hochzeit. Die beiden wanderten sogar gemeinsam in die USA aus. Im Herbst 2018 folgte die plötzliche Trennung. Seitdem ist Claudia wieder zu haben und das sei ihrer Meinung nach auch gut so!

Mittlerweile habe sie sich selbst gefunden, erklärte die 49-Jährige gegenüber RTL. Auch an das Single-Dasein habe sie sich gewöhnt. Sie habe es sogar lieben gelernt, mehr Zeit für sich zu haben. "Man muss sich an niemandem orientieren. Ich kann die Filme gucken, die ich möchte. Ich kann essen, was ich möchte", schwärmte Claudia. Eine Kleinigkeit bemängelte sie an ihrer Situation dann doch: Sie sei ungern so viel allein. "Jeder Tag wird besser", zeigte sie sich dennoch optimistisch.

Claudias Ex Michael ist im Gegensatz zu seiner Verflossenen längst wieder in festen Händen. Er fand in Laura Müller (19) eine neue Liebe, mit der er zusammen in Das Sommerhaus der Stars einzog.

ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere des Musicals "Mamma Mia!" in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Michael Wendler (r.) mit seiner Ehefrau Claudia im Finale von "Promi Big Brother"

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg im Januar 2019

