Am 24. Februar findet die riesige Trauerfeier für Kobe (✝41) und Gianna Bryant (✝13) statt. Der Ex-NFL-Star und seine 13-jährige Tochter kamen Ende Januar bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Die Familie der Verstorbenen entschied sich dazu, eine öffentliche Trauerfeier im Staples Center in Los Angeles abzuhalten, an dem Ort, an dem Kobe immer mit seinem Lakers-Team gespielt hatte. Fans haben nun die Chance, Eintrittskarten für die Zeremonie zu kaufen.

Das Stadion hat Platz für rund 20.000 Menschen. Die Sitze, die nicht an geladene Gäste gehen, können im Netz nun erworben werden. In den ersten fünf Stunden nach Verkaufsstart haben sich bereits 88.000 Menschen für ein Ticket angemeldet, nach TMZ-Angaben soll die Zahl noch mehr ansteigen. Aufgrund der riesigen Nachfrage sollen die Karten am Ende verlost werden. Die Plätze auf dem Oberdeck werden für 24,02 Dollar angeboten, alle anderen für 224 US-Dollar. Der Preis ist angelehnt an Kobes und Giannas Trikotnummern 24 und Zwei – der Erlös des Verkaufs geht an die Mamba & Mambacita Foundation, Kobes Stiftung zur Unterstützung des Jugendsports.

Während Kobes Witwe Vanessa (37) und alle anderen Angehörigen der Öffentlichkeit damit einen Raum zum Trauern bieten, wollten sie die Beerdigung in einem kleinen Rahmen halten. Am vergangenen Freitag nahm die Familie auf dem Pacific View Memorial Park Abschied von dem Basketballer und seinem Nachwuchs. Ihre Ruhestätte zieren bunte Windräder und Blumen in den Vereinsfarben der Lakers.

Getty Images Basketball-Star Kobe Bryant

Anzeige

Instagram / kobebryant Gianna Maria Onore und Kobe Bryant, September 2019

Anzeige

ActionPress Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant; Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de