Christin Kaeber wartet schon ganz sehnsüchtig auf die Ankunft ihres Babys! Die Survivor-Bekanntheit und ihr Partner Leons freuen sich seit Monaten auf ihren ersten Nachwuchs. Vor einigen Tagen hat ihre 39. Schwangerschaftswoche begonnen – und noch immer lässt ihr Kleines auf sich warten. Mittlerweile sagt sie auch ganz offen: Sie habe keine Lust mehr, von ihrem Babybauch eingeschränkt zu werden. Und so langsam wird Christin auch ganz schön unruhig!

"Wir warten ganz ungeduldig, wie auf glühenden Kohlen sitzend. Es ist ein Mix aus verschiedensten Gefühlen", gibt Christin auf Instagram preis. Doch natürlich überwiege in erster Linie die Freude und der Wunsch, ihr Kind endlich in die Arme nehmen zu können. Ob die Wehen jeden Moment einsetzen könnten? Zumindest scheint die werdende Mutter das Gefühl zu haben, denn: "Ich merke auch seit gestern, wie sich mein Körper zur Ruhe setzen und womöglich Kraft für die Geburt tanken möchte", verrät sie.

Vor wenigen Tagen hatte Christin sogar für kurze Zeit gedacht, dass sich ihr ungeborener Säugling auf den Weg machen würde: "Wir hatten eine anstrengende Nacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es losgehen könnte", hatte sie in ihrer Story geschildert. Sie hätte ganz merkwürdige Empfindungen gehabt, die sie gar nicht so recht in Worte fassen könnte.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Januar 2020

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Januar 2020

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Januar 2020

