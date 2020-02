Diese Mama ist total vernarrt in ihren Nachwuchs! Die Schauspielerin Blake Lively (32) und ihr Ehemann Ryan Reynolds (43) sind stolze Eltern von drei Mädels: James, Inez und ein drei Monate altes Baby, dessen Namen die zwei noch nicht verraten haben. Jetzt hat Blake in einem Interview offenbart, wie verliebt sie in ihre Kids ist. Die Gossip Girl-Darstellerin könne kaum noch ohne sie einschlafen.

"Nahezu besessen" sei die 32-Jährige von ihren Mäusen, für die sie abends meistens singe. "Fast jede Nacht schlafe ich neben ihnen ein und dann kommt mein Ehemann und sagt: 'Hey, es ist alles okay, du kannst ins Bett kommen'", scherzt die Vollblut-Mutter gegenüber E! News. Sie möge es nicht mehr, aus beruflichen Gründen lange von ihren Töchtern getrennt zu sein. Nur unter einer Bedingung, wie sie betont: "Ich denke, ich muss den Job wirklich, wirklich, wirklich, wirklich lieben!"

Aktuell ist Blake für ihren neuen Film "The Rhythm Section" auf Promo-Tour. In dem Mystery-Thriller beweist die Hollywood-Schönheit Mut zur Hässlichkeit, denn für ihre Rolle Stephanie präsentiert sie sich mit Kurzhaar-Frisur, Akne und Augenringen.

MEGA Schauspielerin Blake Lively 2020

Bauer Griffin / MEGA Schauspielerin Blake Lively und ihre Tochter 2016

Instagram / blakelively Schauspielerin Blake Lively 2020

