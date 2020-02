Heißhungerattacken in der Schwangerschaft? Ein Phänomen, von dem auch Sarah Harrison (28) nicht verschont bleibt – oder etwa doch? Vor Kurzem verkündeten die Social-Media-Queen und ihr Mann Dominic Harrison (28), dass sie wieder Eltern werden! Das Influencer-Pärchen ist außer Rand und Band, kann gar nicht glauben, bald schon einen zweiten Zwerg zu Hause rumhüpfen zu haben. Im Netz gibt die TV-Bekanntheit jetzt ein Schwangerschafts-Update: Vor allem während der ersten Wochen habe sie ständig Hunger gehabt!

In einem YouTube-Video steht die 28-Jährige ihren Fans Rede und Antwort. Auf die Frage, ob sie starke Gelüste nach Essen habe, antwortet sie: "Ja, die haben sich mittlerweile schon wieder ein bisschen gelegt. Die Anfangszeit war wirklich katastrophal. Ich konnte so deftig essen und so viel essen und hatte irgendwie den ganzen Tag Hunger und Bock zu essen." Ständig habe Sarah vor dem Kühlschrank gestanden und nach etwas Leckerem gesucht. Vor allem Joghurt und Essiggurken hätten es ihr angetan: "Alles, was sauer ist."

Hin und wieder greife die bayerische Beauty auch zu Süßigkeiten. Schokolade, Kekse, Gummibärchen und Co. stünden aber nicht so weit oben auf ihrer Liste – ebenso wenig wie Fleisch. "Ich werde mich jetzt nicht, weil ich schwanger bin, mit Süßigkeiten und Fast Food vollstopfen. Ich werde mich weiterhin bewusst und ausgewogen ernähren", meint die werdende Zweifachmama.

Bieber, Tamara / ActionPress Dominic und Sarah Harrison bei der Glow 2019

Instagram / team.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose in München

Instagram / team.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai, November 2019

