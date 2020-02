Na, was ist denn in diese Fashionista gefahren? Eigentlich gehört Irina Shayk (34) zu den bestgekleideten Frauen ihrer Zeit. Das Victoria's Secret-Model begeistert seine Fans immerhin nicht nur knapp gekleidet auf dem Laufsteg der Dessous-Show: Mode-Magazine zeichneten die Ex von Bradley Cooper (45) in der Vergangenheit sogar für ihren unverwechselbaren Street-Style aus. Stellt sich die Frage, ob ihr jüngstes Outfit wohl auch gut ankommt...

Neue Paparazzi-Aufnahmen halten das Model in New York City fest – trotz blickdichter Sonnenbrille und schwarzer Käppi kann von einem Inkognito-Auftritt allerdings so gar nicht die Rede sein: Ihren schwarzen Rolli und die dunklen Combat-Boots kombiniert die 34-Jährige mit einem wild gemusterten Zweiteiler in Schwarz-Weiß. Das farblose Ensemble peppt sie allerdings mit einem langen Plüschmantel des Modehauses Max Mara in einem grellen Türkis auf.

Irina ist allerdings nicht die Erste, die auf eine solch auffällige Jacke setzt: Im Januar zog Blake Lively (32) in einer blauen Version alle Blicke auf sich – Emma Thompson zuletzt sogar in einem lilafarbenen Woll-Design. Was haltet ihr von Irinas Look? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Felipe Ramales / SplashNews.com Irina Shayk, Model

Felipe Ramales / SplashNews.com Irina Shayk, Model

Backgrid / ActionPress Blake Lively auf Promotion-Tour von "The Rhythm Section" im Januar 2020

